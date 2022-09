Inondations dans la Banlieue : Guy Marius Sagna au chevet des sinistrés de Médina Thioub

Guy Marius Sagna au chevet des sinistrés de Médina Thioub

Le député Guy Marius Sagna (GMS) et ses camarades du Frapp se sont rendus, ce mercredi 28 septembre, chez les victimes des inondations à Médina Thioub et l’Unité 18 des Parcelles Assainies de Sangalkam. Selon GMS, ces populations, qui sont sous les eaux depuis plus d’un mois, les avaient invitées afin de trouver des solutions à leur problème. Toutefois, sur place, Guy Marius Sagna et ses camarades du Frapp ont été accueillis par deux voitures de police, renseigne une note du leader du Frapp.





Ce qui a fait sortir GMS de ses gonds. « Au Sénégal comme ailleurs, les larbins de l'impérialisme rugissent comme des lions devant leur peuple, leurs représentants et sont des eunuques devant l'impérialisme, devant le chômage, l'analphabétisme, la pauvreté...de leur peuple », a-t-il déclamé.