Inondations : Omar Pène compatit à la douleur des sinistrés

Affecté par les dégâts occasionnés par les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et sa banlieue, Omar Pène a exprimé son soutien aux sinistrés des inondations.



À travers un tweet devenu viral sur les réseaux, le leader du Super Diamano fait part de sa désolation et apporte sa compassion aux impactés.



"Une pensée pour les sinistrés des inondations de ces derniers jours. Toute une vie qui s’en va, c’est triste et douloureux. De tout cœur avec les sinistrés", a posté le lead-vocal du Super Diamono.



Omar Pène estime que les pluies à l’origine des inondations sont causées par le réchauffement et les changements climatiques. Ainsi, il demande à ses compatriotes d’agir contre ces fléaux, afin de protéger les prochaines générations.



"Les dérèglements climatiques sont une réalité. Agissons tous ensemble et rapidement pour le futur de nos enfants", lance-t-il.