Inondations : on sait comment sont morts deux des trois victimes décédées

Les fortes pluies enregistrées samedi à Dakar ont fait trois morts. Dans son édition de ce lundi, Les Echos revient sur les circonstances du décès de deux d’entre elles, F. Dramé et de L. Ba.



Le premier est un garçon de deux ans. Au moment du drame, il était assis avec sa mère dans la cour de leur maison familiale à Yeumbeul Comico. Pendant qu’elle s’affairait dans la cuisine, cette dernière entend un bruit assourdissant. Elle accourt et trouve son enfant sous les décombres. Un pan du mur de clôture de la demeure s’est affaissé sur lui.



Alertés par les cris de détresse de la mère, des voisins arrivent sur les lieux et dégagent l’enfant des décombres. La victime a le crâne presque ouvert et a perdu beaucoup de sang. Il succombera à ses blessures.



L. Ba, sept mois, elle, s’est noyée dans la chambre de sa mère. Cette dernière, qui la portait dans son dos, l’a déposée sur le lit après qu’elle s’est endormie. Elle sort vaquer à ses occupations avant de revenir dans la chambre et constater que sa fillette flottait dans l’eau. Elle appelle au secours. L’enfant est acheminé au centre de santé de Thiaroye Gare 1. Son décès est constaté. Une autopsie sera faite.