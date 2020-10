Inondations : Plus d'un millier de sinistrés recensés à Ziguinchor

Les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs localités du pays ont causé des drames humains et occasionné des centaines de personnes sinistrées. A Ziguinchor, suite aux pluies du 20 septembre dernier, 1800 familles sinistrées ont été enregistrées. Il s'agit des communes de Santhiaba Manjaque, Enampore et Nyassia qui sont d'ailleurs les plus touchées.





Cependant, signalent nos confrères de Sud FM, ces zones ont reçu plus de pluies que d'ordinaire, voire le double par rapport aux dernières années. A noter qu'à Santhiaba, plus de cinquante maisons effondrées ont été comptabilisées.





Une situation qui a sans doute attiré l'attention des autorités qui ont réagi en urgence. Déjà un montant de 347 millions a été mobilisé pour aider les sinistrés dans le cadre du plan ORSEC. En plus d'un important lot de matériels mobilisé pour assister les victimes. Le comité de suivi du plan ORSEC a distribué 67 000 tôles, 100 tonnes de ciment, 847 matelas dans cette région du sud.