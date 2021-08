[Vidéo] Inondations : Retour sur la visite d'Antoine Diome auprès des sinistrés

Antoine Felix Diome dans la banlieue

De Thiaroye à Boune en passant par Keur Massar, le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome en compagnie du ministre Omar Gueye a fait le tour des zones inondées de la banlieue pour s’enquérir de la situation. L’administration territoriale a aussi été mobilisée, des préfets aux maires. Des échanges se sont déroulés entre le ministre et les populations. Ces derniers, chez qui la tension était encore palpable, se sont plaints de la récurrence du phénomène et ont indexé la lenteur dans la réalisation des travaux. Après des discussions, le ministre a instruit les acteurs à prendre les mesures idoines pour dégager les eaux le plus rapidement possible, en attendant l’application des directives de l’Etat pour des solutions beaucoup plus durables.