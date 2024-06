Insalubrité et insécurité à Ouest foire : les charretiers pointés du doigt

Les habitants de Ouest foire ne savent plus à quel saint se vouer à cause de l'insalubrité et de l'insécurité dont les charretiers seraient les principaux responsables, d'après les riverains.







Connus pour la collecte des ordures ménagères dans les recoins inaccessibles aux camions de ramassage d’ordures, il leur est reproché la détérioration du cadre de vie du quartier jouxtant le mur de l'aéroport de Yoff, où ils ont élu domicile.





L'autre reproche de ces habitants à l'endroit de ces charretiers est l'utilisation de substances prohibées qui influent sur leur comportement et entraînent souvent des scènes de violences et d'agressions.





«Ces maux sont devenus le mal qui gangrène le bien-être des populations riveraines », témoigne l’un des plaignants.