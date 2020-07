Insalubrité : La colère des commerçants du marché de Thiaroye

Colère des commerçants du marché de Thiaroye

Les commerçants du marché de Thiaroye menacent de ne plus s’acquitter de la taxe municipale qu’ils paient au quotidien. Mieux, ils n’excluent pas d’exécuter cette menace dès lundi prochain, si rien n’est fait.





En fait, d’après la Rfm, les vendeurs dénoncent l’insalubrité dans leur marché. Une situation qui dure depuis des années et qui revient chaque hivernage.





«Quand il pleut, nous sommes en danger. Notre hygiène de vie est menacée et nous ne pouvons plus vendre. Nous voulons que cela s’arrête. Nous payons des taxes et finalement, nous ne voyons pas les ristournes qui nous reviennent de droit dans ce marché. Egalement, nous n’avons pas assez de toilettes», a renseigné un des délégués du lieu, Dame Sidi Dieng.