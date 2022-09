Insalubrité : Les ordures dans les rues et ruelles de Bignona

A Bignona, le camion de ramassage des ordures ménagères ne circule plus depuis des jours car tombé en panne selon un agent de l'UCG que nous avons interrogé. À la question de savoir pourquoi les ordures sont entassées un peu partout devant les maisons et si le véhicule ne passe plus, le jeune en uniforme, balai en main, nettoyant soigneusement la route allant de la RN4 au rond-point Émile Badiane, répond : " Le véhicule est en panne et c'est le tracteur de la Mairie qui se charge du ramassage des ordures".





Cette camionnette pas si volumineuse ne peut faire le tour des quartiers par jour pour ramasser les ordures au quotidien, ce qui explique que la plupart des populations sortent leurs poubelles dehors, surtout en cette période de pluies pour éviter la cohabitation avec les ordures ménagères.

Une situation décriée par Madame Diatta sise au quartier Bassène : " Nous avions l'habitude de voir le camion tous les jours pour nous débarrasser des ordures, mais depuis quelques semaines, nous pouvons rester deux jours sans voir de voitures et personne ne sait pourquoi". En revanche, elle interpelle la municipalité sur la gestion de ces ordures.