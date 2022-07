[Focus] Insatisfaction sexuelle : Un tabou qui empoisonne les rapports au sein des couples

Le sujet est encore tabou sous nos tropiques. L’insatisfaction ou la frustration sexuelle, comme une lame de fond, détruit les couples et crée des frictions au sein des unions. Des couples sont sous tension à cause d’un manque de communication.



Sous le couvert de l’anonymat, la parole se libère. Les confessions intimes sont traversées par des flots de regrets et d’insatisfaction. L’histoire de Fatou peut être celle de plusieurs femmes qui vivent dans leur silence, une vie sexuelle contrariée. Fatou, (nom d’emprunt) s’est convolée en justes noces contre l’avis de sa maman. Fatou malgré ses deux bouts de bois de Dieu n’a jamais connu une vie sexuelle épanouie au sein de son couple. « Mon mari n’a pas appris à connaître mes désirs, mes pulsions, mes points faibles. Il se contente des généralités », révèle Fatou. Elle s’accommode à cette insatisfaction. Les tentatives d’amener son époux à changer se heurtent à l’égo machiste. Rien à faire. Elle se résigne à une vie sexuelle imposée par son cousin. « J’ai essayé d’en parler à mon mari. Mais je me suis confrontée à son égo. En plus, je ne voulais pas insister, de peur qu’il ne pense que je fréquente un autre homme », relate Fatou.



Les femmes insatisfaites ont les mains liées. Elles n’ont presque pas de marge de manœuvre comparé aux hommes. Le cas de Moussa (nom d’emprunt) est emblématique de l’alternative qui s’offre à l’homme. Moussa, ne pouvant pas trouver ce qu’il voulait auprès sa première épouse, il a convolé en secondes noces. Malheureusement, le mariage n’a duré que le temps d’une rose. L’union a viré à une désunion à cause d’une histoire de caste. Mais ce n’est qu’une partie remise pour Moussa. « J’ai une femme qui a d’énormes qualités. Elle s’occupe bien de notre foyer et je l’aide au mieux. Le seul hic, c’est que notre couple manque de piment », narre-t-il avec un sourire. A notre question de savoir ce qu’il entendait par piment, Moussa confie : « dans nos relations sexuelles, c’est la routine. Elle ne change pas. Elle ne me surprend pas. Je ne sens pas trop d’engagement de sa part. Il me faut une seconde femme ».



Probable source de divorce



L’insatisfaction sexuelle pourrait être une cause potentielle des divorces. D’autant plus que cette insatisfaction peut être rangée dans le terme générique : « incompatibilité d’humeur ». Selon une étude réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, 126. 286 divorces ont été enregistrés en 2021 . Et, le motif principal reste : « incompatibilité d’humeur ». En réalité, l’incompatibilité d’humeur est un « fourre-tout ». La législation sénégalaise ne mentionne pas expressément l’insatisfaction sexuelle comme une cause des divorces. Par contre, l’infidélité, l’abandon du domicile conjugal et l’impuissance sont associés à la hausse de la prévalence des divorces. Pour éviter d’arriver à des ruptures, des couples peuvent recourir aux services d’un sexologue ou des coaches.