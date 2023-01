Insécurité à Somone : Population et municipalité en croisade contre le banditisme galopant

Réputée calme, Somone a été le théâtre, jeudi dernier, d'une agression meurtrière qui a choqué toute une ville. Ville touristique, Somone est en proie à des séries d'agressions à l’arme blanche, de vols à l’arraché. La victime agressée à plusieurs reprises, Béa, avait quitté la Somone avant d'y retourner.



Pour faire face à cette flambée d'insécurité qui secoue sa ville, l'édile tire la sonnette d’alarme. Saliou Diouf a initié une réunion avec toute la population de Somone. Durant plusieurs tours d’horloge, ils ont échangé sur les mesures et les solutions à apporter face à cette insécurité galopante.



"Je suis très choqué et très affecté par ce qui s'est passé à Somone. Nous sommes très peinés. Il y a moins d'une semaine nous étions en train de parler de l'insécurité et nous nous organisions en collaboration avec la gendarmerie pour voir les voies et moyens pour endiguer ce phénomène", explique le maire Saliou Diouf.



D'après lui, Somone n'est plus ce qu'elle était auparavant : "nous sommes passés de 500 habitants à 15.000 habitants, Somone s'est développée. Beaucoup de gens viennent habiter ici. Comme c'est une zone touristique, les malfaiteurs pensent qu'ils peuvent venir ici solutionner leur problème en volant. Et cette fois-ci c'est allé plus loin que le vol".



Les résidents de la Somone sont venus en masse répondre à l'invitation du maire. Surtout que c'est eux qui sont le plus souvent ciblés.



Raïssa Béatrice Fall Diop, habitante du quartier Séane, explique : "la population, les associations somonoises sont à côté de la municipalité afin que, plus jamais ce type de crime ne puisse se faire à la Somone.

Les agressions se font en plein jour. Ce que nous notons c'est que la Somone qui était un village devenu une commune est devenue une grande ville. La transition de la sécurité s'impose à une ville comme la Somone. Nous voulons une ville qui donne envie de vivre tranquillement avec des populations riveraines qui y vivent en pleine communion et compassion. Il urge de renforcer les liens avec la gendarmerie afin que cette question d'insécurité soit prise à bras le corps par la population pour que nous puissions vivre dans la sécurité".



Elle invite toute la population à s'impliquer.



"Nous devons nous serrer la main avec la gendarmerie. La Somone est un havre de paix, nous y vivons en toute tranquillité. Nous ne souhaitons pas que la Somone devienne la cible de malfrats. A la gendarmerie que nous respectons beaucoup, nous souhaitons plus d'engagements à nos côtés afin que plus jamais cela ne se produise".



Des équipes et des caméras de surveillance seront installées à la Somone, promet Saliou Diouf qui déplore que beaucoup d'infractions qui y sont perpétrées dans la commune sont faits par des Jakartamen.