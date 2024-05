Insécurité au monument de la Renaissance : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

Informé sur une supposée panne des balises de sécurité aérienne du monument de la Renaissance africaine (MRA), le député Guy Marius Sagna s’inquiète pour l'intégrité des travailleurs et des riverains de ce joyau.













En effet, cette panne constituerait, selon le député, « un grave danger que la proximité du MRA avec l'aéroport Léopold Sédar Senghor fait courir aux avions, à leurs passagers comme aux habitants environnants du MRA ».









S’adressant au gouvernement sénégalais à travers une lettre de questions écrites publiée ce mardi 14 mai, l’activiste s’interroge sur le système de détection de fumée et d'incendie du MRA qui serait « hors service depuis des années et la statue du MRA victime d'infiltration d'eau de pluie dans le musée et dans les bureaux au niveau de l'administration ».