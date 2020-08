Insécurité et délinquance : Les chiffres alarmants du mois de juillet dévoilés

Pour le mois de juillet 2020, les statistiques fournies par les forces de défense et de sécurité reprises par Les Échos font apparaître une hausse significative de la délinquance.Durant ce mois, la police a interpellé 2886 individus, pour diverses infractions, dont 16 de nationalités étrangères.Ces interpellations sont réparties comme suit : 334 individus appréhendés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 150 pour infractions au code des drogues, 109 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants viol, attentat à la pudeur,) 164 pour atteintes à la paix publique, 380 pour ivresse publique et manifeste et 1848 pour vérification d’identités.Sept (7) bandes ont été démantelées dont 6 pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis la nuit et 1 qui s’activait dans le trafic d’armes à feu à Touba avec une saisie de 105 armes dont 21 de fabrication artisanale, 72 fusils et 12 pistolets automatiques.