Insécurité : le 123, nouveau numéro vert annoncé par Antoine Félix Diome

Au vu de la courbe ascendante du nombre d’agressions et de meurtres au Sénégal, la réaction des autorités compétentes était attendue. Ce lundi 23 mai, lors d’une visite à la cité Batrain, pour constater les dégâts causés par l’incendie déclaré ce matin, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a fait part des nouvelles mesures pour lutter contre l’insécurité.



« C’est l’occasion pour moi d’annoncer qu’au-delà du numéro de la gendarmerie qu’est le 800 00 2020, les citoyens sénégalais auront désormais à disposition un nouveau numéro plus facile à retenir qu’est le 123 », a annoncé le ministre.



Il ajoute : « J’invite toutes les populations de Dakar et des autres régions du pays, à chaque fois qu’elles voient quelque chose qui nécessite d’appeler des secours ou que les forces de défense et de sécurité soient présentes, qu’elles le fassent immédiatement ».



Antoine Félix Diome de conclure : « Avec la police nous avons le 17 qui est fonctionnel. Et enfin avec les pompiers il y a le 18 ».