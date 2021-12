Insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit : La «Promo 99» en fait son cheval de bataille

Faire la promotion de l’excellence et guider des diplômés de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Ucad vers l’insertion dans les métiers du droit: c’est l’ambition de l’association de la « Promo 99» de la Fsjp.





Composée actuellement des plus hauts cadres de l'administration, de personnalités importantes de la société civile, du patronat et de la diaspora et constituée de 300 anciens étudiants de l’Ucad, cette union vient d’être portée sur les fonts baptismaux.





Ces anciens de la Fsjp de l’Ucad ont organisé, ce jeudi, dans le jardin de ladite faculté, un forum pour guider les jeunes étudiants diplômés vers les métiers d’huissier d’avocat, de policier de douanier entre autres.





‘’Notre ambition est de restituer à notre cher pays et à la faculté de droit, ce qu’ils nous ont apporté dans notre accomplissement personnel et professionnel. Nous voulons aussi aider les jeunes diplômés qui ne connaissent pas les procédures pour avoir un métier. Nous voulons aussi faire la promotion de l’excellence à travers des dons de livres des bourses d’études’’, fait savoir Ousmane Diagne, président de l’association.