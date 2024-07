Insertion des jeunes : Sonatel lance l’Orange Digital Center Club à l'Université de Ziguinchor

La Fondation Sonatel reste au service du système éducatif. Après la rénovation du Lycée Djignabo, elle a ouvert Orange Digital Center Club à l'Université Assane Seck de Ziguinchor.



Cette ouverture est le fruit d’un partenariat entre Orange Digital Center de Ziguinchor et l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). Ainsi des jeunes bénéficieront des formations sur les métiers du numérique de manière gratuite. Ce programme de formation gratuite offert aux jeunes sans formation a été initié dans l’optique d’appuyer, d’aider et accompagner surtout l’Etat du Sénégal dans politique d’équité territoriale, a affirmé, la directrice générale adjointe du Groupe Sonatel Aminata Ndiaye Niang.



Après d’excellents résultats obtenus à Dakar suite au lancement de ce centre Orange Digital, la Fondation Sonatel a souhaité faire bénéficier de ses opportunités aux jeunes de la Casamance. « Orange Digital Center, c’est une initiative qui est là pour l’employabilité des jeunes. Ce qui est particulièrement important dans un pays comme le Sénégal. Nous avons tiré un bilan positif de cette démarche à Dakar. On a eu des niveaux d’insertion très élevés 80 - 90% » a indiqué la directrice générale adjointe du Groupe Sonatel, Aminata Ndiaye. Elle a ajouté que ces jeunes ont réussi à avoir un parcours qui a pu être transformé grâce à la formation gratuite acquise via Orange Digital Club. Ces résultats ont été décisifs dans ce désir de propagation de cette politique et de l’implantation de l’Orange Digital Club dans la partie Sud du pays.



Pour sa part, le recteur Mamadou Badji de l’Université Assane Seck de Ziguinchor magnifie cette collaboration avec Orange Digital Club. Le recteur de l’UASZ a salué la démarche citoyenne de la Sonatel en tant qu' entreprise. Selon Mamadou Badji, ces efforts de la Sonatel visent « à favoriser à côté de l’Etat, tout ce qui contribue non seulement à l’équité territoriale, mais aussi à créer des conditions d’épanouissement des jeunes à travers l’éducation, les apprentissages ».



L’universitaire a fait savoir que ce centre permettra l’atteinte des objectifs liés à l’équité territoriale et l’éducation des jeunes. Pour lui, ce centre va au-delà de la formation initiale que les étudiants reçoivent aidera à ces derniers à être opérationnels dans des domaines ciblés.



D’autres investissements annoncés



Dans la perspective de l’épanouissement des jeunes à travers l’éducation, Sonatel compte élargir Orange Digital Center au niveau du territorial. D’autres projets sont annoncés dans d’autres régions, a précisé la directrice générale adjointe du Groupe Sonatel. « Ce qu’on va faire, c’est de continuer à avoir des antennes qui se multiplient et qui permettent aux jeunes partout où ils sont au Sénégal de bénéficier de ce programme de formation gratuite, pour pouvoir s’insérer et avoir de meilleures chances d’avoir un parcours de vie meilleure », a fait comprendre Aminata Ndiaye Niang, directrice générale adjointe Groupe Sonatel.



Extension de la fibre optique



À Ziguinchor, la directrice générale adjointe du Groupe Sonatel a évoqué aussi un plan énorme d’investissement. Il s’agit du renforcement et de l’extension de la fibre optique. Il ne reste que quatre poches, selon elle et celles-ci vont être couvertes sous peu de temps. Ainsi, la fibre optique va couvrir toute la région de Ziguinchor et desservir la zone et à des niveaux très importants.