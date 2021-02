Insertion Professionnelle des étudiants: Le CICES et le CESAG mettent en place des stratégies

Le Centre international de commerce extérieur du Sénégal ( CICES ) a signé ce mardi une convention cadre avec le Centre africain d’études supérieures en gestion ( Cesag). Une convention gagnant gagnant qui va cependant aider les étudiants du CESAG à trouver des emplois et des stages. Une convention qui va durer 3 ans.« Aujourd’hui c’est deux centres qui se retrouvent, deux produits du Président Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, on va signer une convention cadre entre nos deux institutions pour aider le CICES à sa mission qui est celle de la promotion de l’expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d’activité », précise d’emblée le directeur général du CICES Salihou Keita qui co-présidait la cérémonie de signature de la convention avec le directeur du CESAG, le Pr. Balibié Serge Auguste Bayala.Selon M. Keita, le CICES a aujourd’hui décidé d'apporter sa contribution surtout par rapport à la Zone de libre-échange économique qui a été depuis le 1e janvier 2021 une réalité.S’agissant des stratégies de mise en œuvre de cette convention, le DG du CICES indique qu’elles seront menées par des agents économiques autrement dit, des opérateurs économiques mais également des cadres du CICES.Toujours dans le cadre de la convention, le CICES a également décidé d’aller vers l’organisation d'évènements économiques comme des foires et salons professionnels. Ce qui va permettre aux étudiants d’assurer leur insertion professionnelle en leur mettant en contact direct avec des professionnels. Mais surtout dans le cadre de relations B to B, ce qui va permettre à ces étudiants d’avoir un emploi.De son côté, le Pr. Balibié Serge Auguste Bayala a soutenu que cette signature contribue à l’atteinte ses objectifs du CESAC qui est de permettre aux étudiants des applications complètes sur ce qu’ils apprennent en classe et la participation active de grands événements économiques international qu’offre le CICES dans le cadre de sa mission.