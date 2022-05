Insertion professionnelle des jeunes : Huawei s’engage à accompagner les étudiants de l’UCAD, ISI et ESMT

Le géant chinois dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, Huawei, a signé ce mardi un protocole d’accord avec trois universités sénégalaises. Le but de ce partenariat est de permettre aux meilleurs étudiants de ces établissements de bénéficier de contrats de stage au sein de l’entreprise.





La rencontre s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise sis sur la route des almadies. Elle a démarré par une réception à l’endroit des 4 alumni du programme « Seeds for the future » (Graine de l’avenir), initié par Huawei. Ayant débuté en 2016, ce projet s’est tenu ces deux dernières années en ligne en raison de la Covid-19. Pour l’édition de cette année, les 4 sélectionnés se rendront en Tunisie pour 2 jours (17 juin au 19 juin 2022). « Nous espérons, chers alumni, que ce voyage vous sera bénéfique et que vous en garderez de bons souvenirs, mais le plus important, c'est que vous utiliserez vos compétences pour développer votre pays », a souhaité Nathan LI, directeur général de Huawei Sénégal.





Après cet hommage, la cérémonie s’est poursuivie avec la signature d’un protocole d’accord entre l’entreprise chinoise et l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), l’Institut supérieur d’Informatique (ISI) et l'École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT). Par cette alliance, Huawei vise à faciliter l’insertion professionnelle et l’employabilité des étudiants de ces établissements. « Nous essaierons de mener à bien cette mission par la signature d’un accord qui nous permettra d’offrir des stages de capacitation aux meilleurs étudiants issus de ces prestigieuses universités. Actuellement, nous comptons au total 62 collaborateurs et collaboratrices diplômés de ses 3 universités, dont 48 de l’ESMT, 9 de l’UCAD et 5 d’ISI », a expliqué Nathan Li.





Heureux de ce partenariat, les différents directeurs généraux de ces universités se sont succédé sur le podium pour témoigner de leur satisfaction . « L’un des rôles d’un fournisseur comme vous, Huawei, est de contribuer aux efforts de développement de façon générale, effort de développement des TIC mais c’est surtout de faciliter à la réalisation des services rendus à la communauté et l’un des volets des services rendus à la communauté c’est l’employabilité », déclare Adamou Moussa Saleh, directeur général de l’ESMT.