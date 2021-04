Insertion professionnelle : Les diplômés sans emploi adressent un cahier de doléances à Macky

Privé de parole lors du conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi des jeunes présidé par Macky, le groupement des diplômés sans emploi a décidé d’adresser son cahier de doléances qui a été rendu publique. Désespérés, ils ont exposé des solutions face à la question du sous-emploi des jeunes.Préoccupés pour l’insertion professionnelle des diplômés, ils ont ainsi adressé leurs souhaits au président de la république. Sur ce, ils déclarent : ‘’Suite à notre diagnostic Monsieur le président de la République, il urge d’initier très tôt les étudiants à la pratique en combinant l’enseignement théorique à la pratique; l’organisation annuelle de tous les concours est une solution démocratique, l’intégration de l’enseignement du droit dans le cycle secondaire pour régler la problématique de l’ignorance des fondamentaux par les citoyens, pour renforcer la citoyenneté et la connaissance de l’Etat de droit’’ ont ainsi proposé comme solutions, Yves Nzalé et ses camarades dans les colonnes de Walf quotidien.Par ailleurs, d’autres propositions ont été faites entre autres le recrutement massif dans la fonction publique, le recrutement de juristes, économistes, géographes, sociologues, le recrutement de doctorants et chercheurs dans les universités publiques et privées.