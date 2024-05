Insolite à la Sonacos : un griot du DG sortant, Kibily Touré, touchait 1,5 million par mois

Ndane Diagne a remplacé Kibily Touré à la tête de la Sonacos. Le titulaire d’un MBA en Audit et Contrôle de gestion hérite d’une entreprise en proie à de sérieuses difficultés financières. C’est du moins l’affirmation des membres du Collectifs des délégués du personnel, qui étaient face à la presse ce mercredi 29 mai.



Ces derniers, repris par L’AS, affirment que l’ex-DG a aggravé la situation. «La Sonacos traverse des moments très difficiles et malgré ces difficultés, le directeur général sortant, Kibily Touré, s’est permis de faire des embauches avec des sursalaires sans commune mesure, allant de 300 à 900 mille pour son cabinet importé qui est formé de huit membres. Ces huit membres sont composés de ses proches et même de son griot», pointe le secrétaire général de la section Louga du Collectif.



Ce dernier révèle que le griot en question «bénéficie de perdiemes de 1,5 million par mois». Un élément parmi d’autres qui, selon les membres du Collectif, a gonflé la masse salariale de l’entreprise.



Pour remettre la société nationale sur les bons rails, les travailleurs invitent leur nouveau patron à «poursuivre le programme déjà établi pour relancer les activités dans toutes les usines de la Sonacos».