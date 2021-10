Insolite à Touba : Surpris avec plus de 14 kg de cannabis, le dealer saute du premier étage et se fait arrêter par la BRS

Une scène digne d'un scénario hollywoodien cristallise toujours les débats au quartier Gare Boumag ! Un trafiquant de chanvre indien a frôlé la mort hier samedi au niveau de ce quartier de Touba. En effet, les éléments de l'Unité de Mbacké, de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Diourbel, ont effectué une descente musclée dans l'appartement où ce dealer notaire était en location dans une chambre. Seneweb revient en exclusivité sur le film de l'arrestation spectaculaire de ce grand dealer !





Sachant que l'étau se resserre autour de lui dès l'arrivée des hommes du commissaire Fall, le mis en cause, I. Fall pour ne pas le citer, est passé par la fenêtre de sa chambre avant de sauter du premier étage pour s'échapper. Mais c'était sans compter avec la détermination et la vigilance des éléments de l'Unité de Mbacké sous la conduite de leur chef, Adjudant Faye. Ainsi, le fugitif a été mis aux arrêts puis embarqué dans sa chambre.





Une perquisition effectuée dans cette pièce, s'est soldée par la découverte 14,500 kg de cannabis et une forte somme d'argent représentant les recettes de ses activités illicites selon des informations exclusives de Seneweb. Le suspect avait pris le soin de louer une chambre dans un appartement qui lui servait de cachette. En effet, il y recevait ses clients.





A la fin de cette mission, le chef de l'opération, Adjudant Faye a saisi ses collègues du commissariat de Ndamatou en vue de solliciter un renfort pour contenir la foule venue nombreuse assister à la scène. Sans tarder, les hommes du commissaire Thiobane ont répondu favorablement à cet appel. Ainsi, le dealer notaire a été embarqué sous une bonne escorte. Aux dernières nouvelles, le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux de la BRS de Diourbel. Et l'enquête menée par le commissaire Fall et ses hommes suit son cours normal !