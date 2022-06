Insolite à Yeumbeul : Un couple déféré à cause d’un dîner

Un couple déféré à cause d’un dîner

Le nommé C. P., chauffeur de son état, vivait heureux en ménage avec son épouse A. S. Mais le couple risque de voler en éclats. Et pour cause ! Ils ont été déférés, hier, par la police de Yeumbeul-Comico, au parquet de Pikine-Guédiawaye, pour coups et blessures volontaires réciproques.





En effet, tout est parti lorsque le chauffeur avait demandé à son épouse de lui préparer un dîner. Mais de retour à son voyage tard dans la nuit, l'homme âgé de 34 ans a constaté que sa première femme n'a pas exécuté son ordre.





Il s’en est suivi une vive dispute suivie d’une rude bagarre. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le chauffeur a tabassé et blessé sa femme qui avait refusé de lui préparer le fameux dîner.





En riposte, la dame a lacéré le visage de son mari à l'aide d'une lame. Ce dernier s'est retrouvé avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (Itt) de 18 jours. Également, sa femme dispose d'un document attestant d’une Itt de 10 jours.





Après leurs premiers soins respectifs, chacun a déposé une plainte sur la table du commissaire Diallo, Chef de service du commissariat de Yeumbeul-Comico.





Ainsi les limiers ont mis aux arrêts le couple pour coups et blessures volontaires, réciproques.





D'après le mari, il ne s’entend plus avec A. S. depuis le jour où il avait pris une deuxième épouse.





Pour sa défense, la "awo" a confié qu'elle n'avait pas préparé le dîner pour son mari, parce que ce dernier ne lui avait pas donné de l'argent à cet effet.