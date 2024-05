Insolite au Plateau : 2 prostituées se battent pour convoiter des clients

Un fait insolite suscite moult commentaires dans le centre-ville de Dakar où deux prostituées se sont données en spectacle pour convoiter des clients, a appris Seneweb. C'est l'intervention de la patrouille de la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine qui y a mis le holà.





Le mercredi 15 mai dernier, vers 3 h, des policiers sont tombés sur la scène au niveau de Thionk, à Dakar-Plateau. La Nigériane M. T. T. s'en est sortie avec des blessures graves ; elle a été admise à l'hôpital Principal. Quant à la Sierra-Léonaise Z. B., elle a été placée en garde à vue pour pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours.





Sur procès-verbal, M. T. T. a confié qu'elle est la préférée des clients. Ce que Z. B. ne pouvait digérer. "Je suis toujours victime de ses provocations", souligne la Nigériane.





Mais la Sierra-Léonaise a pris son contre-pied. "M. T. T. ne cesse de me provoquer et de se moquer de moi, parce qu'elle est élancée et elle est toujours choisie par les clients. J'ai décidé de me venger parce qu'elle m'avait mordue récemment", a déclaré Z. B. qui a été présentée au procureur vendredi dernier selon des sources de Seneweb proches du parquet. La ressortissante nigériane, M. T. T., toujours en convalescence, n'a pas été arrêtée.