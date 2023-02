Insolite/Pénurie de sel à Fatick : Producteurs et consommateurs désorientés

Qui l'aurait cru ! Fatick, région réputée pour sa capacité de production de sel, rencontre d'énormes difficultés pour pérenniser ses activités dans le secteur. D'ailleurs, le sel est l’une des principales ressources de la localité. Mais actuellement, il est introuvable dans la ville.





En effet, l'inondation des gisements de sel due aux conséquences de la saison des pluies de cette année est la cause de cette pénurie. Les producteurs locaux, déboussolés, interpellent le gouvernement.





Selon eux l’exploitation du sel dans la région demande beaucoup de moyens et ils ne sont pas assez outillés pour avoir une bonne production. Ce qui constitue un véritable frein.





La société Sel d’Afrique, la première raffinerie de sel en Afrique, également, rencontre d’énormes difficultés pour son approvisionnement en sel brut auprès des producteurs locaux. "On achetait la tonne à 10 000 F CFA, mais maintenant la tonne coûte 50 mille francs. Actuellement, l’usine est à l’arrêt et deux cents jeunes sont envoyés au chômage", a expliqué Aly Mbaye Kane, le directeur général de la société implantée dans la commune de Mbelakadiao, dans le département de Fatick.





Les ménages commencent aussi à sentir ce manque de sel. Aicha Ndiaye, la cinquantaine, parle de la mauvaise qualité du sel en poudre qui est vendu dans quelques coins de la ville. "J'ai fait le tour des vendeurs de sel pour m'en procurer. Apparemment, il n'y a qu'un commerçant qui dispose de quelques sacs de sel en poudre et il le vend à 2 000 F CFA. Et il est mauvaise qualité".





"C'est du jamais vu ! Auparavant, certains producteurs, après exploitation, distribuaient des sacs de sel gratuitement aux populations. Mais maintenant nous peinons même à l'acheter. Le sel est introuvable. Et vous savez qu'il est un élément très essentiel dans nos cuisines et si cette pénurie persiste, ce sera le comble", se lamente-t-elle.