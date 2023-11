Insolites de migrants (1/2) : le chauffeur vend le camion de son patron et prend une pirogue pour l’Espagne

L’Observateur a listé dans son édition d’hier, mercredi, quelques histoires incroyables de candidats à l’émigration clandestine. Certaines pépites du journal sont renversantes. Extrait 1.



Modou Mboup (Transporteur) : «Mon chauffeur a vendu mon camion pour se rendre en Espagne»



«Au début du mois d'octobre, A. Sow, l'ún de mes ineilleurs chauffeurs, m'appelle pour m'informer qu'il est en route pour le Mali. Il devait convoyer un chargement de produits halieutiques. Puisqu'il faisait ce trajet depuis bientôt deux années, je lui souhaite un bon voyage avant de l'instruire de m'envoyer l'avance qu'il avait déjà encaissée. Il obtempère. Seulement, juste après cette conversation, plus de nouvelles. J'essaye de le joindre à plusieurs reprises, mais son téléphone ne sonne pas. Une semaine après, il m’envoie un message vocal pour m’annoncer qu'il a vendu mon camion à un Malien et a dépensé l'argent pour son voyage en Espagne. Il ajoute qu'il me remboursera mon argent dès qu'il trouvera un emploi en Europe. Ne pouvant rien faire contre lui, puisqu'il se trouvait à l'aéroport du Maroc quand il m'envoyait ce message, je me rend à la Division des investigations criminelles (DIC) pour porter plainte contre lui.»



Le chauffeur détourne les 50 tonnes de ciment…



Modou Mboup (ci-dessus) a confié qu’un de ses collègues transporteurs a, lui aussi, été lâché par son chauffeur. Ce dernier convoyait 50 tonnes de ciment vers le Mali. Mais au lieu de livrer le chargement à son destinataire, qui l’attendait, il le vend à un autre commerçant à Bamako puis se rend en Côte d’Ivoire. Arrivé à Abidjan, il envoie un message à son patron pour lui avouer son coup et lui faire savoir qu’avec l’argent récolté, il a financé son voyage pour le Nicaragua. Maigre consolation pour le transporteur : le chauffeur prit le soin de lui indiquer l'endroit où il avait garé le camion vide.



Un trou de 400 000 F CFA dans la caisse



Moussa Ndiaye est un commerçant grossiste établi à Saint-Louis. Il avait confié la gestion de son magasin à un jeune homme qui semblait digne de confiance. Jusqu’au jour où ce dernier créé un trou de 400 mille F CFA dans la caisse. Dans la nuit du 5 au 6 octobre dernier, alors qu'il s'apprête à aller au lit, Moussa Ndiaye reçoit un message du vendeur qui était resté deux jours sans donner de nouvelles. Ce dernier lui apprend qu'il le contacte d’Espagne. Il indique avoir fait le voyage à bord d’une pirogue et précisé qu’il a financé son exil en puissant 400 000 F CFA dans la caisse du magasin. Même s’il dénonce la méthode, le commerçant jure qu’il n’en veut pas à son désormais ex-poulain.