Installation d’un comptoir national de commercialisation de l’or : Les bijoutiers contre la démarche du ministre des Mines et de la Géologie Omar Sarr

Réunie à la chambre de métier de Fatick, l’association nationale des bijoutiers « Teug Table » a tenu un point de presse pour fustiger la démarche du ministre des Mines et de la Géologie Omar Sarr concernant l’installation du comptoir national de commercialisation de l’or. Selon les membres de l’association, Omar Sarr n’a pas respecté les instructions du Chef de l’Etat qui avait ordonné une concertation avec les bijoutiers pour la réussite du projet.



Les bijoutiers sont confrontés à de nombreuses difficultés pour pouvoir s’approvisionner en matière première. Lors de leur rencontre avec le président de la République à travers « Jokko akk Macky », l’association « Teug Table » avait interpellé le chef de l’Etat sur l’installation d’un comptoir national pour leur faciliter l’achat de matière première entre autres. " Le président avait promis qu’il allait procéder à l’installation du comptoir de commercialisation de l’or et lors du premier conseil des ministres qu’il avait tenu, il avait axé son discours sur ce point. Juste pour dire qu’il avait pris en compte ces promesses ", fait savoir Ndiaga Gakou, président des bijoutiers de Fatick.



Cependant, selon lui, c’est la démarche du ministre qui fait défaut car il a créé un cabinet nommé géo-mine qui, au lieu de prendre langue avec les principaux acteurs préfère s’adresser aux vendeurs qui ignorent tout sur l’acquisition de la matière première et de leurs préoccupations. « Nous avons vu des circulaires qui prouvent que les négociations ont démarré sans pour autant qu’on nous y associent. Alors que le président avait bien indiqué au ministre de se concerter avec l’ensemble des bijoutiers du Sénégal » renseigne-t-il.



Avant de dire, « S’il compte faire l’installation du comptoir sans nous rencontrer, mieux vaut que l’Etat arrête la procédure car cela ne nous sera d’aucun apport ».



Le président de l’association « Teug Table » Mamadou Kassé rappelle au Chef de l’Etat que l’installation de ce comptoir est une importance capitale et un besoin urgent pour eux. « A chaque fois nous faisons recours au marché noir pour nous approvisionner en matière première. Et on nous accuse souvent de receleurs ", se lamente-t-il.