Installation de la Mission locale pour l'Emploi et l'Entreprenariat (MILE) de Kaffrine

Dans le cadre du renforcement de la territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi, le Directeur de l'Emploi Monsieur Modou Fall et ses collaborateurs ont procédé ce dimanche 28 février 2021 à l'installation de la Mission locale pour l'Emploi et l'Entreprenariat (MILE ) de la région de Kaffrine, suivie d'un point de presse où le Directeur a mis l'accent sur les objectifs de la Mission mais en respectant les mesures barrières et la distribution de gel hydroalcoolique.





Ce service public entre dans le cadre des initiatives visant à stopper la migration irrégulière et à réduire le chômage et le sous-emploi.





Dans le souci de s'imprégner et de comprendre les activités menées dans la région, le Directeur de l'Emploi a rencontré des hommes et des femmes issus de la Chambre des métiers et de différents Groupements d'intérêt économique ( GIE ).





Une variété de produits locaux a été présentée au Directeur, il s'agit de :





savon dermatologique;





farine infantile de blé;





savon à base d'huile de palme;





détergent, eau de javel;





Arraw de mil...