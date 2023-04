Installation du Général Mbaye Cissé : Mamadou Thierno Talla charmé par la discipline militaire

Le Général Mbaye Cissé a été officiellement installé ce lundi dans ses fonctions de Chef d’État Major Général des Armées. Mamadou Thierno Talla a assisté à cette cérémonie, président par le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba. Le journaliste a été impressionné par le cérémonial et en a fait dans un texte que Seneweb vous propose.















“Ce matin, j'ai assisté au Camp Dial Diop à la cérémonie d'installation du nouveau Chef d'Etat-major des Armées, le Général de Corps d'Armée, Mbaye Cissé. Encore une fois, j'ai été fasciné par le déroulé de l'évènement. Tout s'est exactement passé comme prévu. Toutes les autorités(colonels, généraux et ministres) sont arrivées à l'heure convenue. Le maître de cérémonie les annonçait même avec deux minutes d'avance. La ponctualité, politesse des rois, demeure une des caractéristiques principales des armées sénégalaises.Elle se vérifie toujours chez les militaires, orfèvres dans l'art d'organiser des évènements réussis. La netteté des lieux, la correction vestimentaire, la discipline, le respect scrupuleux de la hiérarchie, toutes ces marques de fabrique des Armées, pourraient bien nous aider et nous guider dans la vie de tous les jours, nous civils, si souvent "bordéliques" et laxistes. Il n'avait pas tort celui qui invitait à un peu plus de militarisation de la société sénégalaise.“