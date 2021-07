Installation tardive de l’hivernage : Inquiétude chez les agriculteurs du Saloum

C’est l'inquiétude totale chez les agriculteurs du Sine-Saloum. La raison, la rareté des pluies dont les conséquences se font sentir dans la capitale du Saloum et dans le reste de la région, notamment dans le département de Nioro.







Un constant alarmant, une situation qui inquiète Abdoulaye Thiam, du syndicat des agriculteurs : " j’ai planté du maïs, ça n'a pas encore poussé, les prévisions météorologiques de ces trois années ne sont pas bonnes ", regrette le responsable du syndicat des cultivateurs et agriculteurs du Sénégal affilié à la CSA. Il a souligné que la situation pluviométrique est catastrophique dans certains endroits du Saloum. " La majeure partie des producteurs ont semé leurs graines mais il y a une soudure qui est vraiment exceptionnelle; nous lançons un appel au président Macky Sall pour qu’il nous aide à zvoir des semences à cycle court notamment pour les pastèques et haricots car gouverner c’est prévoir. Et si la situation persiste, il y aura une crise alimentaire car la situation de cette année est préoccupante ", alerte le responsable paysan.