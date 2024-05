Installé dans ses fonctions de DG de l'ONAS : Dr Cheikh Dieng définit son champ d’actions prioritaires

Le nouveau Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng a pris fonction, le lundi 13 mai 2024.





Il appréhende les défis qui l’attendent. « Les défis d’un service public de qualité en matière d’assainissement deviennent de plus en plus problématiques face aux mutations critiques induites par les enjeux de la durabilité de la ressource eau et son recyclage pour assurer l'équilibre environnemental, dans un contexte de changement climatique qui rend les lendemains toujours incertains », a affirmé le nouveau Directeur Général, Dr Cheikh Dieng.





En effet, l’assainissement, poursuit-il, est un facteur de développement et de dignité, valeurs auxquelles aspirent nos concitoyens qui sont devenus, à juste titre, exigeants quant à la qualité des services publics.





Dr Cheikh Dieng a décliné sur les axes prioritaires d’intervention. Il s’agit de l’extension des réseaux d’assainissement dans les banlieues et les villes de l’intérieur dont la plupart ne disposent pas encore de Plan Directeur d’Assainissement.





Il compte également améliorer les taux de traitement et les taux de dépollution, en particulier en ce qui concerne les rejets industriels qui menacent gravement la salubrité de nos côtes. Ajoutons le renouvellement de certaines parties du réseau vétuste, l’amélioration du niveau d’entretien et la mise à niveau des équipements électro-mécaniques obsolètes.





« Au total, se pose à nous l’exigence de relever qualitativement notre service aux populations, à travers notamment la mise à niveau et la modernisation de nos infrastructures et plateformes, mais également une écoute attentive et une proximité accrue envers les citoyens que nous avons la mission de servir », a fait remarquer le nouveau Directeur Général de l’ONAS.





Il s’engage à traduire en acte le don de soi cher au Premier Ministre, Ousmane Sonko dans le secteur de l’Assainissement d’une part et d’autre part à matérialiser les instructions du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.





« Le Chef de l'État a donné des instructions fermes pour lui proposer des solutions durables de lutte contre les inondations dans les zones épicentres. Je suis déterminé à aller au-delà des approches traditionnelles. En rapport avec l’autorité ministérielle de tutelle, nous allons explorer des solutions innovantes, telles que la promotion de la gestion intégrée des eaux pluviales, l'adoption d'un assainissement écologique et le recours aux Solutions Fondées sur la Nature », a décliné Dr Cheikh Dieng.