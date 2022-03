Institut Sénégalais de Recherches Agricoles : Un Syndicat dénonce la “gestion calamiteuse” de la Direction générale

Le Chef de l’Etat a revu à la hausse le budget de la campagne agricole pour cette saison( 70 milliards de F CFA). Pendant ce temps, à l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) tout s’écroule. Du moins selon un communiqué rendu public et dont Seneweb a reçu une copie. Dans le document, le Syndicat Autonome pour la Recherche Agricole et Agro-alimentaire (SARAA) dénonce la gestion administrative "calamiteuse" de la Direction générale. "L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) croule et coule doucement sous les innovations administratives", lit-on dans le communiqué. Le syndicat relève des dysfonctionnements graves suite aux nouvelles dispositions administratives de la Direction générale. “L’ISRA, centre régional d’excellence, reconnu par la CEDEAO, se retrouve sans connexion internet pendant plus d’un mois. Drs essais et expérimentations sont en souffrance, suite à des contrats de prestations arrêtés. Des travaux sont en retard, suite à la centralisation de l’achat d’intrants, de produits de laboratoire, et même de papeterie, par le service de passation des marchés ».



Le SARAA dénonce la gestion des ressources humaines, qui « ne favorise pas l’excellence, mais au contraire pousse le personnel, les chercheurs en particulier, à chercher de meilleurs horizons ».



Le communiqué dénonce également des retards récurrents dans le paiement des salaires au sein de l’Institut. « L’ISRA souffre de retard de salaire récurrent, depuis des années, avec un budget limité à 4,5 milliards CFA ». Enfin, le SARAA porte à l’attention du public que "l’ISRA est sous le diktat d’une administration qui n’accompagne pas les enjeux de la recherche et sans aucune vision pour son rayonnement encore moins pour le développement du secteur agricole, avec un manuel de procédures de plus de 10 ans !".