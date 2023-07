Institution de prévoyance maladie : L’adhésion des employeurs encore faible

Le taux d’adhésion au Sénégal des employeurs à une institution de prévoyance maladie (IPM), est encore faible. Beaucoup de travailleurs ne bénéficient pas d’une couverture effective du risque maladie. Le pourcentage de l’adhésion des employeurs aux IPM pour la couverture des travailleurs demeure encore faible. Et beaucoup de travailleurs ne bénéficient pas d’une couverture effective du risque maladie, selon l’inspectrice régionale du travail et de la protection sociale de Kaolack, Bousso Guèye Faye. Elle qualifie ce problème d’envergure nationale, comme le soulignent d’ailleurs différents rapports annuels des statistiques du travail. Cela est encore plus sérieux dans nos régions.





«Malgré les efforts qui sont consentis par les acteurs au quotidien, notamment l’Administration du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, dans le cadre de leurs missions, mais aussi les efforts des agents des IPM pour sensibiliser davantage les employeurs par rapport à cette obligation, le taux de couverture demeure encore faible, note-t-elle.





Cette activité est une des étapes de la caravane de l’assurance maladie obligatoire (AMO), initiée par l’Institution de coordination de l’assurance maladie obligatoire (ICAMO) du Sénégal qui, après les zones nord et sud, a fait cap sur la région centre.