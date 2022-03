Insultes contre Wally Seck : Khalifa Rappeur, fils de Me Khoureïchi Bâ, se justifie

Dans une vidéo virale, Khalifa Rappeur, fils de l’avocat Me Khoureïchi Bâ, insulte Wally Seck et le traite de tous les noms d’oiseaux.





Le chanteur a porté plainte contre lui pour diffamation, voies de fait et détention d’arme sans autorisation administrative.





Khalifa Rappeur était ce vendredi 25 mars à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était jugé en même temps que «6000 Problèmes», également poursuivi par le fils de Thione Seck pour les mêmes faits.





Khalifa Rappeur a d’abord précisé que la vidéo incriminée ne date pas de février 2022, comme avancé par l’accusation, mais de 2020 lorsque l’artiste avait porté un tee-shirt aux couleurs prétendument LGBT.





Devant les attaques récurrentes des inconditionnels du fils de feu Thione Ballago Seck, il a répliqué tout en prenant la précaution de s’armer.





«Ses proches m’ont insulté plus d’une fois et ne cessent aussi de me menacer. Ils m’ont même agressé, accuse le fils de Me Khoureichi Bâ. Je suis tout le temps menacé et agressé. Comme les plaintes que j’ai déposées sont sans suite, je me défends. C’est pourquoi je suis armé chaque fois que je sors.»





«6000 Problèmes» conteste avoir menacé Wally Seck, mais reconnaît les insultes. Et comme Khalifa Rappeur, il avance avoir répliqué aux attaques des proches du chanteur.





Les Échos, qui rend compte de l’audience dans son édition de ce samedi, informe que le procureur a requis contre les prévenus deux ans de prison dont un an ferme.





La partie civile a réclamé le franc symbolique tandis que la défense a demandé au principal une application bienveillante de la loi et à défaut une peine assortie de sursis.