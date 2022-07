Interdiction d’exportation de bois : Greenpeace Afrique félicite la Gambie

Greenpeace salut l'interdiction de l'exportation de bois en Gambie

Dans un communiqué rendu public le 1er juillet 2022, les autorités gambiennes informent que “tous les permis existants délivrés pour l'exportation/la réexportation de bois sont définitivement révoqués. L'exportation et la réexportation de bois sont interdites dans le pays avec effet immédiat''.





À cet effet, Greenpeace Afrique félicite les autorités gambiennes pour leur courageuse décision d’interdire les exportations de bois, afin de lutter contre l’exploitation illégale des forêts.





“L’exploitation illégale et abusive des forêts est une grande violation des droits des communautés qui en dépendent pour leur survie. De plus, ces forêts hébergent de nombreuses espèces protégées et constituent une réserve de carbone pour la Gambie. Les autres pays d’Afrique devraient suivre ce bel exemple gambien. Nous encourageons l’État gambien à continuer dans la même dynamique, en prenant pareil mesure pour la gestion des ressources halieutiques", a assuré le docteur Aliou Ba, responsable de la campagne Océans de Greenpeace Afrique.





Selon Irène Wabiwa Betoko, Cheffe de la campagne Forêts à Greenpeace Afrique, “la protection des forêts demeure une priorité, car elles constituent un trésor de biodiversité et participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Il faut aussi noter que sans les forêts, la terre serait sans doute un désert''.





Cette décision salutaire fait écho à l’appel de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (Cites) envers plusieurs États, dont la Gambie, de suspendre le commerce de bois de rose, une espèce protégée et particulièrement menacée.