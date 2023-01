Interdiction d’importation de pneus : Les vulcanisateurs de Tamba dénoncent une décision mettant en péril leur activité

Faisant partie des 23 mesures du gouvernement du Sénégal, prise lors du Conseil interministériel de lundi dernier, à la suite de l’accident tragique de Kaffrine, l'interdiction d’importation des pneus usagés ou pneus d’occasion ne rencontre pas l'assentiment des vulcanisateurs de Tamba. Lors d'un vaste rassemblement tenu dans l'après-midi du vendredi aux alentours de la route nationale numéro 1, Baye Abdoulaye Diop et ses camarades dénoncent cette décision qui met en péril leur activité. « C’est un terrible accident qui fait mal à tout le peuple. Seulement, les autorités étatiques ont pris une décision en interdisant l’importation des pneus. C'est une décision que nous dénonçons avec la dernière énergie. Nous travaillons sur ces pneus importés qui sont de bonne qualité. S'il y a un pneu endommagé, on l'élimine aussitôt car nous choisissons les pneus de bonne qualité », souligne le porte-parole.





Selon les vulcanisateurs de Tamba, le problème, ce n’est pas l’origine du pneu mais l’entretien et le comportement du chauffeur. « Avec le goudron et la forte canicule, les pneus deviennent usés. Ainsi, le chauffeur doit veiller à les changer afin de garantir sa sécurité et celle du voyageur. Quand un chauffeur est négligent, la faute ne peut pas être imputée aux vulcanisateurs qui font correctement leur travail en important des pneus de bonne qualité », râlent les vulcanisateurs qui demandent au gouvernement de surseoir à cette décision dont les effets sont néfastes.