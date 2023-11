Interdiction de la circulation des motos : Les livreurs dans tous leurs états

Les livreurs Thiak Thiak roulent contre leur interdiction de circuler décidée par le Préfet de Dakar. L’autorité administrative avait pris cette décision pour des raisons de sécurité. Ces livreurs estiment qu’ils sont les grands perdants dans de cette mesure administrative. Selon eux, les raisons invoquées par l’autorité administrative ne tiennent pas. Le Président de l’Association des livreurs de Thiak Thiak soutient que cette décision n’encourage pas du tout, les jeunes à rester dans le pays. « La jeunesse sénégalaise qui s’active dans le secteur de la livraison vit des situations délicates et affreuses. En ce moment, il y a le phénomène ‘’barça’’ ‘’barzakh’’ qui est inéluctable dans ce pays. De ce fait, les autorités étatiques doivent encourager la jeunesse sénégalaise, leur motiver, leur donner confiance, sécuriser leur travail et surtout assainir et régulariser le secteur de la livraison », a suggéré Seydina Alioune Fall.