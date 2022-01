Interdiction des vélos-taxis à Dakar: Le Gouverneur brandit la cravache

De plus, ajoute l’autorité, des agressions et des vols à l'arraché sont parfois commis par des malfaiteurs utilisant ce type de véhicules, permettant de disparaitre plus facilement une fois le forfait perpétré.

«C'est pourquoi, le Gouverneur de la région de Dakar rappelle aux usagers de ce mode de transport ainsi qu'aux conducteurs, que le transport public de personnes par vélos-taxis est formellement interdit sur l'étendue du territoire de la région de Dakar, conformément à l'arrêté n°008903 du 29 octobre 2012, règlementant le transport par vélo-taxi dans les régions », lit-on dans le document. Lequel renseigne que «par conséquent, tous les contrevenants à cette mesure d'interdiction s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les lois et règlements en vigueur».

Ainsi, poursuit Al Hassan Sall, «il est demandé à la Police et à la Gendarmerie, de redoubler de vigilance et de continuer à combattre, cette pratique dangereuse pour la sécurité des personnes, en effectuant notamment un contrôle systématique sur toute moto transportant plus d'une personne».