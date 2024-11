Interdit de faire une marche pacifique : Le Comes évoque une atteinte aux libertés individuelles





La marche du Collectif des médecins en spécialisation (Comes) qui avait été prévu ce vendredi 22 novembre à partir de 10 h sur l’itinéraire rond-point UCAD - ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a été interdite par le commissariat d’arrondissement du Point E. L’autorité évoque «un risque de perturbations du fonctionnement du service public».





Une raison inacceptable pour le Comes qui juge cette interdiction comme « une atteinte aux libertés individuelles et collectives».





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Intersyndicale des spécialistes en formation (ISF) estime que «l’héritage démocratique de ce pays aurait dû plutôt les pousser à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens que nous sommes de jouir pleinement des droits et libertés qui sont nôtres».





En lieu et place de la marche qui avait été prévue, le Comes a tenu un point de presse à l’hôpital Fann. Ils réclament, entre autres, une «individualisation (par médecin de garde) de la revalorisation à 15 000 F CFA pour les jours ouvrables et à 20 000 F CFA pour les jours fériés et week-ends pour une durée de 12 heures de garde». De plus, cette revalorisation en appelle «nécessaire d’autres».





En effet, pour l’ISF, «ce forfait minimum décidé par le MSAS est un niveau décent qui doit motiver les structures concernées à valoriser de manière plus adéquate l’apport inestimable des personnels de garde».