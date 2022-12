Hôpital Principal : la député Amy Ndiaye risque de perdre son bébé

La député-maire de Gniby, enceinte, a reçu un coup de pied au ventre, avant-hier à l’Assemblée nationale. Les nouvelles ne sont pas rassurantes concernant sa grossesse. D’après L’Obs, la responsable de l’Apr (parti au pouvoir), internée à l’hôpital Principal, vit la psychose de perdre son fœtus de 9 semaines qu’elle porte.





Les membres de sa famille, très inquiets, confient que sur son lit d’hôpital, Amy Ndiaye se tord de douleur au niveau du bas du ventre