Interpellation de plus de 300 pêcheurs sénégalais en Guinée : Alioune Ndoye en mission de sauvetage

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime se rend en Guinée Conakry pour discuter avec les autorités dudit pays sur la situation des pêcheurs sénègalais arrêtés.



En effet, plus de 300 pêcheurs sénègalais ont été arrêtés en Guinée Conakry. Il leur est reproché d'avoir pêché en eaux étrangères sans autorisation.



Les autorités sénégalaises, qui disent faire tout leur ''possible pour régler le problème'', assurent que l'ambassadeur du Sénégal en Guinée Conakry suit de très près le dossier.