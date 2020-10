INTIFADA A L'UNIVERSITÉ DE BAMBEY: DES PNEUS BRÛLÉS SUR LA ROUTE NATIONALE

Ça chauffe au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey (UADB). Les étudiants ont bloqué le système éducatif et administratif.Selon des informations de Seneweb, des poubelles et des projectiles ont été étalés au niveau des pistes à l'intérieur dudit temps du savoir. Les manifestants ont aussi fermé les portes.Des pneus sont pneus brûlés sur la route nationale en bloquant le trafic. Les étudiants y dictent leur loi depuis une dizaine de minutes. La police est intervenue en lançant des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.Les pensionnaires de l'UADB fustigent leurs mauvaises conditions de vie et d'études.Affaire à suivre...