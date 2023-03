Intoxication alimentaire : Un plat de couscous, servi lors d’une Ziarra, envoie 29 personnes aux urgences

Une intoxication alimentaire a été enregistrée hier à Walang Kinki, village situé dans l'arrondissement de Fongolimbi. En effet, le couscous et le lait qui ont été servis à l’occasion d’une ziarra, organisée dans ledit village, ont été à l’origine de cette situation. Hier aux environs de 20 heures, vingt-neuf patients, qui présentaient des symptômes de dysenterie avec des signes de déshydratation modérée, ont été admis au poste de santé de Fongolimbi à la suite de la consommation de ce couscous associé à du lait .



Ils présentaient tous des symptômes de diarrhées, des douleurs abdominales, des vomissements et de la fièvre. Les premières consultations, effectuées par une équipe médicale du district sanitaire de Kédougou, dirigée par le docteur Ababacar Leye, médecin chef du centre secondaire de Ndiormi, révèle une suspicion de toxine à l’origine d'une infection alimentaire.



Vers 1 heure du matin, l’évolution des patients était stable à l’exception d’une patiente, âgée de soixante et un ans, qui présentait toujours des symptômes de déshydratation sévère. Elle se trouve en observation au poste de santé de Fongolimbi.



Des prélèvements ont été effectués et seront acheminés à l’institut Pasteur de Dakar pour avoir une idée exacte sur cette intoxication alimentaire qui a plongé tout un village dans l’émoi.