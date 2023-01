Invasion d'abeilles à Thiès : Plus de 100 individus sérieusement piqués l’année derrière

Dans la région de Thiès, il ne se passe pas un mois sans que des abeilles ne s'attaquent à des individus. Une véritable psychose qui empêche les citoyens de dormir du sommeil du juste. Selon le Chef du service régional de l'hygiène, le capitaine Idrissa Ndiaye, « pas moins de 100 personnes ont été victimes de piqûres d'abeilles au cours de l'année 2022, dans la région ».





Idrissa Ndiaye dit constater que « le département de Thiès, en particulier, depuis plusieurs mois, est envahi par des essaims d’abeilles accrochés à des branches d'arbre » et recommande aux uns et aux autres de « ne pas chercher à les tuer avec des insecticides », surtout que, remarque-t-il, « c'est des insectes, très dociles, ne se révoltent que dans une position défensive, lorsqu’ils sont dérangés ». Il aurait plutôt préféré leur « isolement » parce que, rappelle-t-il, « c'est des insectes qui, même s’ils menacent dès fois la quiétude des gens, ont un apport considérable à l'économie nationale, étant des insectes hyménoptères sociaux, vivant en colonie, produisant la cire odorante et le miel, d'où la nécessité de leur protection ».