Investir dans le développement humain au Sénégal : Les chiffres de Salimata Diop Dieng pour la petite enfance

Après avoir bénéficié d'un financement de l'Association de Développement International (Ida) pour la mise en œuvre du Projet d'Investissement dans la petite enfance pour le développement humain, le Sénégal est arrivé a stimuler la croissance de 900.000 enfants.206.000 enfants bénéficié d'une éducation préscolaire et 200.000 enfants seront enregistrés à l'état civil.Ces chiffres entrent dans le cadre du projet "Investir dans les premiers années pour le développement humain au Sénégal", qui est sous la tutelle du ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.Les agents du dit ministère sont en conclave à Saly pour l'élaboration du plan de travail et budgétaire annuel 2020-2021.En outre, dans le cadre du programme de retrait des enfants dans la rue, 5.323 enfants ont été renvoyés dans leurs familles respectives et les opérations de retrait se poursuivent.Selon le secrétaire général du ministre, le magistrat Mame Ngor Diouf, "Il est essentiel que les familles, les communautés connaissent l'importance de la petite enfance, d'agir et d'intervenir pour cette couche innocente, de prendre très tôt en compte les qualités et les potentialités de la petite enfance durant les 1.000 premiers jours pour prêter davantage attention, affection, protection, éducation à cette catégorie''.Ainsi, Mame Ngor Diouf rappelle aux familles et aux communautés que la place de l'enfant n'est pas dans la rue mais plutôt au sein de "la famille, de l'école, du dara".