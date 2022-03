Ipres : Les retraités crient leur ras-le- bol et listent leurs doléances

Les retraités de l'Ipres en colère

Face aux manquements notés à l’institution de prévoyance des retraités du Sénégal (IPRES), des personnes du 3ème âge, membres de l’association des retraités, veuves et orphelins du Sénégal (Arvvos) se disent prêts à descendre dans la rue. Selon « Walf Quotidien », ils l’ont fait savoir au cours d’une rencontre avec la presse à Keur Massar Nord.





« Nous demandons au chef de l’Etat de sévir par rapport à la situation qui prévaut à l’Ipres. Car, les retraités qui étouffent actuellement sont prêts à retourner dans la rue avec leurs familles pour se faire entendre. Ce conseil d’administration où il y a le patronat et les syndicalistes ne travaille pas pour les retraités que nous sommes », affirme un d’entre eux du nom de Demba Wellé Diop.





En ce qui concerne la hausse récente des pensions, L’Arvvos dénonce « une discrimination avec l’exclusion de plus de 5000 personnes sur le fichier en plus d’une hausse dérisoire allouée aux veuves ». Il y a aussi « le non-paiement à temps échu des pensions et les tracasseries que subissent les retraités au niveau de Poste finances », ont-ils indiqué.





Il y a également « la désinformation totale sur le détournement d’au moins de 572 millions des tickets restaurant et enfin la livraison de fausses informations sur les pensions des retraités qui restent à l’état stationnaire ».