Irène Mingasson, ambassadeur UE au Sénégal : " L’émigration n’est pas une menace pour l’Europe "

Le chef de mission de l’Union européenne au Sénégal a estimé, ce vendredi à Kaolack, que l’émigration n’a jamais été perçue comme une menace en Europe, même si dans sa forme irrégulière elle a posé problème. L’ambassadeur présidait une table ronde sur les opportunités des jeunes au centre du pays.





La ville de Kaolack a accueilli un important forum sur les opportunités de la jeunesse en zone centre dans le cadre de la célébration de la quinzaine de l’Union européenne. Une occasion pour la représentante de la commission au Sénégal de battre en brèche certaines idées reçues sur l’émigration dans ce continent. " L’émigration n’a jamais été perçue comme une menace en Europe. Il est vrai que sous sa forme clandestine, elle a posé des problèmes aussi bien dans les pays de destination que ceux émetteurs. Le plus important pour ceux qui s’adonnent (...) est de trouver un environnement sécurisé et stable pour s’épanouir" a soutenu Mme Irène Mingasson en marge de la clôture d’une table ronde initiée par l’organisation Jokkolabs. La diplomate qui a réitéré l’engagement des 27 à accompagner le Sénégal dans sa politique d’insertion des jeunes a vanté le modèle entrepreneurial à ce niveau. Selon elle, le développement d'un pays comme le Sénégal doit être porté par une jeunesse bien formée et consciente de ses capacités.





La rencontre qui a réuni près d’une soixantaine de jeunes venus des 4 régions administratives a abouti à des recommandations sur des créneaux porteurs à explorer pour ces derniers. La secrétaire exécutive de Jokkolabs a pour sa part indiqué que d’autres partenaires à l’instar de l’UE se sont engagés à soutenir des initiatives pour la mise en œuvres des recommandations issues de ce forum.