Ismaïla Sarr roulé dans la farine : l’escroc localisé en prison, le Lion a perdu 74 millions F CFA

Dans une précédente édition, Libération annonçait que Ismaïla Sarr est victime d’escroquerie portant sur 32 millions de francs CFA. Le journal précisait que le Lion a déboursé ce montant croyant acquérir un appartement à Diamniadio. C’est après avoir emménagé qu’il apprendra que le bien appartient à une autre personne. Il retrouvera ses affaires dehors. La même source est revenue sur cette affaire dans sa parution de ce mardi 10 juin, annonçant que l’auteur du sale coup est tombé.





Il s’agit d’un certain O. Ndiaye, ancien commercial dans une célèbre agence de promotion immobilière et directeur de «Baobab prestige service», sa propre société spécialisée, signale Libération. Qui rapporte que ce dernier a encaissé l’argent de l’attaquant de Crystal Palace et a remis de faux papiers à son mandataire, lui faisant croire que la vente était légalement scellée.





La même source informe que la DIC, chargée de l’enquête, n’a pas eu grand mal à mettre la main sur O. Ndiaye. Il purgeait une peine de trois mois ferme, pour escroquerie foncière, à la prison de Sébikotane. «Extrait de sa cellule, [il] a reconnu partiellement les faits en tentant de se dédouaner sur de mystérieux collaborateurs», souffle le quotidien d’information, ajoutant que le mis en cause a été déféré au parquet de Dakar vendredi dernier, pour escroquerie, faux et usage de faux.