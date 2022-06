Issakha Diop, Maire de Pikine Est: ''La sortie de Cheikh Mbacké Bara n'est pas politique''

"Tout régime démocratique implique, selon la théorie politique, la force d’opposition. Cependant le dernier rassemblement de l’opposition montre a bien des égards que nous avons en face du pouvoir une opposition irresponsable, incompétente". C'est l'avis du maire de Pikine-Est Issakha Diop. Selon lui, ''l'opposition est aux abois, prétentieuse et arrogante''. Abordant l'affaire Abdou Mbacké, Issakha Diop indique que celui-ci a poussé l’outrance jusqu’à l’offense qui lui vaut une arrestation sous le coup de l’article 80 du Code pénal. "Loin d’être un acte politique, cette imposture traduit une stratégie du bord de l’abîme pour l’opposition réunie au sein de Yewwi Askan Wi", dit-il