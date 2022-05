Jacqueline Fatima Bocoum : "Le civisme est au cœur des problématiques generationnelles"

Jacqueline Fatima Bcoum , ancienne journaliste ,

Marraine d’honneur des journées culturelles et artistiques du grand lycée Limamoulaye de Guediawaye, Jacqueline Fatima Bocoum, spécialiste en communication et influenceuse a été ovationnée par son auditoire. En effet, traitant des enjeux de la citoyenneté face à la jeunesse, la marraine a beaucoup parlé de la foi qu’il faut avoir pour son pays et de l’implication communautaire que cela implique en termes d’investissement de soi par le bénévolat. « Le civisme est au cœur des problématiques générationnelles et il faut aider à réarmer moralement cette relève sur qui ce Sénégal qui grandit compte assurément ». Remettant des enveloppes aux lauréats du concours d’éloquence, Jacqueline Fatima Bocoum, très suivie par les jeunes sur les réseaux, les a exhorté à croire foncièrement en eux et à se battre dans la vie pour s’en sortir. Comme partout ailleurs. Avec de l’ambition dira-t-elle, on change sa vie et même le monde dans lequel on veut voir ses futurs enfants évoluer.