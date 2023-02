[Vidéo] Jamra : Kouthia nommé Ambassadeur auprès des artistes

Kouthia nommé Ambassadeur auprès des artistes

L'humoriste tant adulé du petit écran, Kouthia, vient d'être nommé "Ambassadeur de Jamra auprès des artistes". Sa façon particulière d'informer et de sensibiliser est sans nulle doute la raison qui a incité le bureau exécutif de Jamra à lui délivrer une carte de membre.





Il faut reconnaître que sa pédagogie à travers l'humour est inégalable.





"Kouthia rate rarement l'occasion de s'impliquer, à sa manière, dans les légitimes combats pour la préservation de nos valeurs culturelles et religieuses. Son engagement sincère et constant à relayer, avec son époustouflant talent d'humoriste, de précieux messages de prévention, destinés aux couches sociales vulnérables, n'est plus à démontrer", indique Mame Matar Gueye.





Le truculent vice-président de l’ONG islamique Jamra, de rappeler que "lors de la campagne de sensibilisation lancée par Jamra, en 2019, contre ces dosettes alcoolisées, "JAKARTA", "SALAÑ-SALAÑ" et "NAMP-BI", accessibles pour la modique somme de 100 francs, aux abords de certains établissements scolaires, le talentueux et généreux Kouthia, toujours disponible pour les nobles causes, avait gracieusement réalisé pour Jamra le spot-vidéo d'alerte c, sur les ravages de ces maudits breuvages bon-marché, qui enivrent et abrutissent nos enfants".





A cet effet, l' ONG islamique, au nom du président Imam Massamba Diop et du bureau exécutif, a élevé Kouthia au rang d' Ambassadeur de Jamra auprès des artistes. "Choix d'autant bien mérité que l'artiste s'est toujours distingué, à travers ses créations humoristiques, dans la mise en valeur du patrimoine culturel sénégalais. En tournant en dérision les tares de la société sénégalaise. Tout en véhiculant des messages forts d'appropriation de notre héritage culturel. Sans être obligés de transiter par le mimétisme aveugle des sous-cultures extérieures", reconnaît Mame Matar Gueye.





Désormais, pour adhérer ou apporter leur soutien à l'ONG pour la préservation des valeurs, les artistes devront se rapprocher de Samba Sine, le nouveau porte-drapeau de l'ONG islamique.