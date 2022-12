Jamra visée par une plainte en France pour homophobie

Une plainte contre Jamra en France

Les associations Mousse, Stop Homophobie et Adheos vont déposer une plainte, ce vendredi, avec constitution de partie civile contre l'organisation sénégalaise islamique Jamra, “pour injures et appel à la haine homophobes”, renseignent-elles dans un communiqué. Cette plainte fait suite à la publication de “nombreux posts homophobes sur la page Facebook Jamra”, renseignent ces associations.